Gioco online, si introduce nel conto corrente del rivale e lo svuota: assolto e reato prescritto in Cassazione

Entra nel conto corrente della giocatrice online sua rivale e le prende tutto, ma viene assolto dal Tribunale di Perugia e il ricorso in Cassazione della Procura viene dichiarato inammissibile per intervenuta prescrizione.

A finire in tribunale un campano di 34 anni accusato di illecita introduzione nel sistema informatico delle Poste Italiane e frode informatica ai danni una terza persona, mai costituita parte civile nel processo. Intrusione nel sistema informatico che sarebbe avvenuto nel 2014.

Al termine del processo il giudice del Tribunale di Perugia ha prosciolto l’imputato “dai fatti ascritti in concorso con ignoti” mancando “univocità e convergenza degli indizi” contro l’imputato. Non sarebbe stato dimostrato, cioé, che sia stato “proprio l'imputato ad essersi introdotto nel sistema informatico della Poste Italiane, sottraendo la provvista dal conto della persona offesa (non costituitasi parte civile), senza considerare che il complesso della piattaforma indiziaria, complessivamente esaminata e valutata, non lasciava alcuna logica alternativa alla responsabilità dell'imputato per i fatti descritti in imputazione”.

Per il giudice “non erano percorribili ipotesi alternative alla identificazione dell'unico interessato a ‘giocare’ sempre con la medesima persona perdente e così trasferire la provvista illecitamente conseguita attraverso l'accesso illecito al sistema informatico ‘chiuso’ delle Poste”.

Contro l’assoluzione faceva ricorso la Procura generale, ma i giudici di Cassazione hanno ribadito “il mancato superamento del ragionevole dubbio” e che il termine di prescrizione previsto dalla legge per i reati contestati è di 6 anni. Prescrizione intervenuta il 25 agosto 2022, cioè prima del deposito del ricorso. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.