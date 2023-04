False fatture per incassare i fondi europei per una ricerca "fantasma": condannati due imprenditori

Aveva ottenuto fondi europei per una ricerca che prevedeva lo studio e la realizzazione, da un foglio di lamiera, di un prototipo oscillante per la sospensione di veicoli. In realtà si sarebbe trattata di una truffa, attraverso l’emissione di fatture false e la realizzazione di un prototipo rimasto imbustato, senza neanche far capire ai verificatori di cosa si trattasse.

Due imprenditori e due società, difese dagli avvocati Antonio Bartolini, Guido Bacino e Giuseppe Congiunti, sono state condannate dalla Corte dei conti dell’Umbria a restituire 84.400 euro all’Unione europea, 59.080 allo Stato e 25.320 euro alla Regione Umbria, oltre al pagamento di 6.754,80 euro di spese di giudizio.

Secondo le indagini della Guardia di finanza, i due imprenditori e le due società, operanti tra Foligno e Assisi, avevano ottenuto 168mila euro per realizzare il progetto che prevedeva una spesa complessiva di 422mila euro. Per beneficiare del contributo la società di Foligno aveva prodotto 9 fatture emesse da vari fornitori, tra cui 3 erano state emesse dalla società di Assisi, quest’ultima non aveva una sede, né dipendenti o utenze. I militari la consideravano una società “cartiera”, cioè creata per emettere fatture false.

Da questa indagine è nato un procedimenti penale ancora in corso e poi quello contabile.

Tra gli elementi di prova anche una fotografia che sarebbe servita per dimostrare l’esistenza di un prototipo uscito dalla ricerca, ma che i giudici contabili hanno ritenuto “non visibile perché interamente avvolto nel cellophane”, insieme con gli elementi che attestano il giro di soldi tra le due società, attraverso le fatture false e la mancata documentazione delle spese sostenuto. Tutti elementi che attesterebbero il dolo da parte dei due convenuti e la loro condanna a risarcire gli enti di 168mila euro.