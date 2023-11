Acquista un macchinario usato per un progetto finanziato da soldi pubblici: condannato

I giudici della Corte dei conti dell’Umbria hanno condannato l’amministratore unico di una società di tecnologia e strumenti meccanici del Ternano a risarcire lo Stato di oltre 200mila euro per un finanziamento finalizzato alla ricerca e utilizzato in maniera contraria al bando.

La Procura contabile ha citato in giudizio l’amministratore e l’azienda chiedendone la condanna al risarcimento di 205.398,81 euro, prospettando la sussistenza di un danno per indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del programma operativo regionale POR FESR della Regione Umbria.

Secondo la Procura regionale, il danno erariale sarebbe rappresentato dalla quota di finanziamento non restituita dalla società a Sviluppumbria. Per l’accusa società e amministratore avrebbero avuto “la piena consapevolezza che la linea tubificatrice acquistata non era idonea a produrre alcun componente in titanio cui era, invece, finalizzato il finanziamento - e, ciò nonostante, egli non avrebbe comunicato a Sviluppumbria S.p.A. la conseguente mancata realizzazione del progetto finanziato”. In fase di rendicontazione il progetto era stato giudicato irregolare.

Secondo la Procura contabile “le corpose acquisizioni documentali, forniscono un quadro di indizi precisi e concordanti” e “appaiono più che sufficienti a ritenere integrate la prova della volontà dolosa del convenuto, evidente sin dal momento in cui ha proceduto all'acquisto di un macchinario manifestamente inadatto, rispetto all'uso specifico che era stato oggetto di finanziamento pubblico”. Comportamento doloso che “ha comportato, quindi, uno sviamento dei fondi pubblici dalla destinazione prevista”, acquistando un macchinario usato da un’altra società, “di cui pure era amministratore”, producendo fattura “per prestazioni di assistenza e consulenza, che avrebbero dovuto contribuire a rendere idoneo il macchinario”, senza ottenere mai l’idoneità.

Per i giudici contabili “la volontà dolosa del convenuto” è stata ampiamente provata e ne consegue la condanna al “risarcimento di 205.398,81 euro, di cui 88.485,81 euro alla Presidenza del Consiglio dei ministri e 116.913,01 euro al Ministero delle Finanze”.