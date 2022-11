Truffe in serie a Olmo, Ferro di Cavallo e Lacugnano: catturato

Andava di casa in casa, raccontando di essere un poliziotto da poco trasferito a Perugia. E chiedeva soldi, circa 100 euro, per per poter effettuare un acquisto importante. Un truffa, con diversi colpi messi a segno tra Olmo, Ferro di Cavallo e Lacugnano. Ma grazie alle testimonianze dei cittadini e a alcune foto, gli agenti della Questura di Perugia - quelli veri - hanno bloccato e denunciato il 36enne. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i precedenti specifici quali truffa, furto, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita, è stato bloccato dalla Squadra Volante a Lacugnano e denunciato per tentata truffa .