"Tuo nipote ha provocato un incidente, lo portiamo in tribunale per il processo", ma è un trucco per lasciare la casa incustodita e svaligiarla

I truffatori si sono fatti ancora più furbi. Adesso non chiedono più denaro per “salvare” un parente da guai giudiziari, ma chiedono ai genitori di recarsi subito in tribunale e lasciare, così incustodita l’abitazione.

Diverse segnalazioni, sui social o al cronista, raccontano di telefonate ad anziani soli da parte di una ragazza che si spaccia per figlia o nipote di chi risponde dall’altra parte del telefono e, in maniera agitata, riferisce di aver avuto un incidente abbastanza grave e che le forze dell’ordine la stanno portando via.

A questo punto nella telefonata si inserisce un uomo che si presenta come maresciallo dei Carabinieri o ispettore di Polizia che spiega all’anziano parente che la situazione è grave e che il nipote o figlio sta per essere portato in tribunale per il processo per direttissima e che lo deve raggiungere subito per evitargli guai ulteriori.

Si tratta, però, di un trucco per lasciare incustodita l’abitazione, in modo che i complici abbiano il tempo di entrare e rubare. Una variante della truffa del finto incidente, con conseguente richiesta di denaro per evitare guai con la giustizia, con il complice che si presenta a casa a ritirare soldi e gioielli. Un trucco “vecchio” al quale ormai in molti non abboccano più e che, quindi, è stato modificato per renderlo più veriterio.