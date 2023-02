"Tuo figlio è nei guai, portami 10mila euro", anziana truffata e derubata di 4mila euro

Un'anziana è stata contattata da uno sconosciuto che si è presentato come un appartenente alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe detto alla donna che il figlio era nei guai, dopo aver investito una persona con l'auto, e che per evitare l'arresto sarebbero serviti 10mmila euro.

La signora di 76 anni, spaventata aveva detto all'uomo che avere solo 4mila euro in contanti. L'uomo le rispondeva che sarebbe passato un collega a ritirare il denaro necessario per evitare l’arresto del figlio.

Dopo aver consegnato il denaro, la vittima era stata ricontattata dall’uomo che chiedeva la consegna di altri 3mila euro. Quando però il finto operatore delle forze dell’ordine si è presentato presso l’abitazione della vittima, è stato messo in fuga dal marito della donna che, nel frattempo, aveva chiamato il figlio, ricevendo rassicurazioni.

Giunti sul posto, gli operatori hanno sentito l’anziano signore e sua moglie che, molto spaventati, hanno raccontato ai poliziotti di aver contattato telefonicamente il figlio che li aveva rassicurati spiegando che si sarebbe potuto trattare di una truffa.

Una volta tranquillizzata la coppia, constatato che non avevano bisogno delle cure dei sanitari, gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per lo sviluppo delle indagini, invitando la vittima a recarsi presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia.

Sono tutt’ora in corso gli accertamenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico finalizzati all’individuazione dell’autore della tentata truffa.