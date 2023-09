False agevolazioni per i prestiti personali, intermediario nei guai per truffa

Prestiti a tassi agevolati, senza obbligo ci assicurazione e in tempi veloci, anche per chi ha problemi con le banche. Annunci simili promettono molto, ma non mantengono quasi nulla, rivelandosi per essere solo delle truffe.

Un uomo, difeso dall’avvocato Emma Contarini, è finito davanti al giudice con l’accusa di truffa per aver messo su Facebook “un annuncio dove si proponeva di aiutare a ricevere un prestito ai soggetti con problemi ad accedere al credito”. Un intermediario che mediante “artifizi e raggiri”, avrebbe indotto in errore un persona, facendo credere che la proposta fosse seria e procurandosi “un ingiusto profitto rappresentato dalla somma di 200 euro che la parte offese provvedeva a pagare tramite l’emissione di un vaglia postale” incassato poi dall’imputato in un ufficio postale in Calabria.

La Procura di Perugia contesta all’uomo anche le aggravanti per aver approfittato della distanza tra lui e la parte offesa che gli permetteva di nascondere la propria identità.