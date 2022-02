False firme sul contratto di luce e gas a nome della concessionaria: indagati agente e responsabile di una società di energia

Due persone, un uomo di 46 e una donna di 45 anni, sono accusati dalla Procura di Perugia di truffa nei confronti di una concessionaria di auto per aver falsificato la firma su un contratto di fornitura di energia elettrica e di gas da riscaldamento, che la società di rivendita auto non aveva intenzione di sottoscrivere in quanto l’offerta non era economicamente vantaggiosa.

La Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini ai due indagati, difesi dall’avvocato Giuseppe De Lio, perché “quale agente di ... spa” e “quale responsabile di area della suddetta società, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistiti nell’apporre la sottoscrizione di …, presidente del consiglio di amministrazione” di una rinomata concessionaria perugina, “su proposta di contratto del 7 gennaio del 2021 relativo a fornitura di gas da parte di ..., inducendo così in errore” la parte offesa, “procuravano a sé l’ingiusto profitto costituito dalla provvigione per il predetto contratto e a ... l’ingiusto profitto relativo ai corrispettivi per la fornitura con danno alla persona offesa … per le peggiori condizioni economiche e fiscali rispetto al precedente fornitore”.

Gli indagati adesso avranno venti giorni di tempo per visionare gli atti della Procura, depositare documenti, presentarsi per l’interrogatorio o rilasciare dichiarazioni spontanee e chiedere alla Procura di svolgere indagini su un determinato aspetto.