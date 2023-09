Sottoscrive due contratti dell'energia elettrica con il nome dell'amico: salvato dalla prescrizione

Si finge un’altra persona per stipulare contratti di fornitura di energia elettrica e non pagare, accumulando un debito di quasi mille euro.

L’uomo, difeso dall’avvocato Claudia Orsini, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di truffa “per essersi sostituito” a un conoscente, “stipulando in nome e per conto dello stesso, due contratti per la fornitura di energia elettrica” con l’Enel, relativi a due immobili ubicati a Perugia.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo avrebbe “indotto in errore i funzionari dell’Enel che erogavano i predetti servizi addebitando i costi al predetto sostituto che risultava debitore della somma di 882,68 euro”, procurandosi così un ingiusto guadagno, avendo usufruito della distribuzione di energia elettrica, senza pagare.

I fatti sono avvenuti a Perugia tra il 9 ottobre del 2014 e il 6 luglio del 2015. Nel corso dell’ultima udienza, però, il fascicolo è stato inserito in quelli del cosiddetto “protocollo”, cioè destinati a estinguersi per prescrizione nel breve periodo.