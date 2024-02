Auto in vendita online, ma è una truffa: due a processo per aver intascato i soldi senza consegnare la vettura

“Vendo auto come nuova a 600 euro”, ma è una truffa. Almeno secondo la Procura di Perugia che ha chiesto e ottenuto il processo a carico di due persone, un 58enne di Milano e un 61enne di Udine “perché in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso con artifizi e raggiri consistiti nel pubblicare sul social network Facebook più precisamente attraverso la piattaforma Marketplace, un’inserzione inerente alla vendita dell’autovettura Toyota” e “intrattenendo conversazioni telefoniche tramite un cellulare intestato a un sedicente cittadino indiano, inducevano in errore” il compratore “sulla serietà della proposta di vendita procurandosi l’ingiusto profitto di 600 euro, somma accreditata dalla persona offesa con due distinte operazioni”.

La prima operazione bancaria “a titolo di acconto per 200 euro” era effettuata su una carta ricaricabile intestata al 58enne e la seconda, “apparentemente finalizzata a effettuare il passaggio di proprietà del veicolo dell’importo di 400 euro” era fatta tramite un versamento sulla ricaricabile intestata al 61enne. Nel capo d’imputazione si sottolinea, però, che “il veicolo non veniva consegnato né la somma restituita”.

L’accusa contesta l’aggravante per aver commesso il fatto “approfittando della minorata difesa della persona offesa in relazione alle circostanze di luogo, ovvero alla condizione della trattativa a distanza con mezzi telematici, atti a ostacolare l’identificazione dei responsabili e delle loro manovre fraudolente”.

Oltre la truffa i due devono anche rispondere dell’accusa di minacce perché “in occasione della commissione del reato minacciavano il truffato con messaggi Whatsapp del seguente tenore: Ti ammazzo, so dove stai, figlio di tr…”. Al 58enne è contestata anche la recidiva reiterata e infraquinquennale.

Episodi avvenuti a Gualdo Tadino tra il 12 e il 14 aprile del 2022. Le parti sono assistite dagli avvocati Giuseppe De Lio, Romina Fontetrosciani e Luca Landucci.

Nel corso dell’udienza di oggi le difese hanno sollevato un difetto di notifica e si preannuncia battaglia sulla competenza territoriale: vale Gualdo Tadino, quindi competenza del Tribunale di Perugia, o la residenza dei due imputati, quindi Udine o Milano? Si torna in aula a maggio.