False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, coppia chiede i lavori di pubblica utilità

Messa alla prova, con svolgimento di lavori di pubblica utilità, per rimediare all’accusa di aver preso il reddito di cittadinanza senza averne diritto.

A finire davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia una coppia di 64 e 67 anni, difesa dall’avvocato Silvia Paoloni, accusata di avere presentato richiesta per il reddito di cittadinanza, attraverso una serie di documenti non veritieri. Secondo l’accusa non avrebbero indicato come convivente il figlio e omesso di dichiarare “diversi automezzi” intestati all’imputato e al figlio. Per la Procura di Perugia non veritiera sarebbe anche la dichiarazione da parte della donna di svolgere l’attività di casalinga, quando risulterebbe titolare di partita Iva per “l’attività di commercio al dettaglio ambulante”.

Gli imputati, quindi, avrebbero rappresentato una condizione economica inferiore al reale, ottenendo un Isee molto basso che avrebbe permesso di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.

La Procura contesta ai due imputati anche il reato di false dichiarazioni. Il difensore nel corso dell’udienza di oggi ha presentato la richiesta di poter usufruire della messa alla prova per i due imputati, chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità presso enti o associazioni che hanno sottoscritto accordi con il Tribunale di Perugia, al fine di cancellare il procedimento e le sanzioni penali.

I fatti contestati sono avvenuti a ottobre dle 2019 a Città di Castello.