Telefonano alla madre del sindaco e tentano la truffa del finto incidente: messi in fuga dalla reazione dell'anziana

Truffa del finto incidente, prendono di mira la madre del sindaco Sandro Pasquali e scatta l'allarme sui social. L'episodio è stato raccontato dello stesso sindaco con un post: "Pronto buongiorno sono il Maresciallo Torino (o nome simile) è la moglie del signor Elio Pasquali?" recita una voce al telefono con la madre del sindaco dell'altra parte.

"Sì buongiorno mi dica, mio marito non c'è più da anni" risponde la donna.

"Si lo sappiamo, dobbiamo parlare dei suoi figli" prosegue il sedicente maresciallo.

"Mi dica".

"Sua figlia ha avuto un incidente, è qui con noi, dobbiamo decidere cosa fare" afferma con decisione la voce del militare.

"Ma cosa è successo, chiamo subito mio figlio".

Nel frattempo mia madre fa il mio numero e ritrova nella linea lo stesso sedicente Maresciallo che dice: "Sui figlio è qui e sta assistendo la sorella" prosegue il racconto del sindaco, mentre in "lontananza mia madre sentiva urlare una donna e chiedere aiuto a mamma mentre la voce di un uomo diceva 'mamma stai tranquilla'".

A quel punto la madre del sindaco si è insospettita, rendendosi conto "che qualcosa non quadrava, è uscita in terrazza e si è messa a chiedere aiuto, ha chiuso il telefono. Ha avuto l'impressione che una macchina scappasse via a tutta velocità, forse questa dell'auto è solo una suggestione ma ne teniamo conto".

Se la signora avesse creduto al maresciallo (fasullo) questi le avrebbe detto di raccoglie soldi e preziosi e consegnarli ad un incaricato che si sarebbe recato a casa. I soldi e l'oro sarebbero serviti per pagare un fantomatico avvocato o le spese del processo.

Il sindaco ha subito allertato i Carabinieri di Passignano sul Trasimeno e si è rivolto alla cittadinanza "perché questi tentativi di truffa sono pericolosi, e rischiano di mettere a repentaglio le persone. Dobbiamo avere la forza di proteggere i nostri anziani, e per questo con mia mamma abbiamo deciso oltre che di denunciare anche di raccontare. Insieme al Centro Anziani in passato abbiamo fatto corsi per difenderci da questi delinquenti, e credo che dobbiamo tornare a farne più possibile. Solo aiutandoci e parlando sconfiggiamo questa feccia della società" conclude il messaggio di Pasquali.