Lite telefonica per i bancali acquistati e non consegnati: venditore condannato per minacce

Era finito in tribunale con un’accusa di estorsione, ne è uscito con una condanna ad una multa di 300 euro per minacce.

Bancali in vendita a prezzi stracciati, ma non li consegna e quando l’acquirente lo chiama riceve solo minacce.

L’imputato, difeso dall’avvocato Dario Epifani, è stato condannato a 6 mesi di reclusione in primo grado perché secondo la Procura di Perugia non avrebbe consegnato ad un’azienda i bancali che aveva acquistato, versando un acconto di 500 euro.

L’azienda aveva risposto ad una mail commerciale che prospettava un “vantaggio nella vendita di bancali usati”. Siccome dovevano spedire una ingente quantità di tartufi e prodotti derivati, avevano la necessità di bancali. Così la trattativa era stata conclusa in poco tempo, con il versamento di un acconto.

I bancali non erano arrivati ed era iniziata una lunga discussione via chat e per telefono tra il venditore e l’acquirente, con quest’ultimo che aveva preannunciato la querela in caso di omessa consegna della merce o di restituzione del denaro. E in denuncia aveva anche riportato di essere stato minacciato dal venditore.

In primo grado la condanna, come detto, mentre in appello le accuse sono state derubricate da estorsione a minacce, senza le aggravanti, con condanna a 300 euro di multa, facendo intendere che si trattava più di questioni civilistiche che penali.