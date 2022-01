Vende corsi di formazione professionale senza avere titoli o certificazioni, 50enne accusato di truffa

Paga per un corso professionale e si ritrova senza nulla in mano e quasi mille euro in meno nel conto corrente.

Un 50enne di Assisi, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito sotto processo con l’accusa di truffa “perché agendo quale responsabile” di una società di formazione, avrebbe pubblicato un annuncio per il “rilascio di patentino europeo frigoristi” che si ottiene solo tramite organismi di valutazione riconosciuti dall’ente Icqm, istituto per le certificazioni e organismi di valutazione.

Secondo l’accusa quell’annuncio avrebbe indotto un giovane, costituitosi parete civile con l’avvocato Gianluca Bisogno, “con artifizi e raggiri consistiti nell’avergli inviato svariata modulistica illustrativa del prezzo, condizioni, tempistica dell’esame” per il patentino da frigorista, inducendolo in errore “sulla serietà dell’offerta e sulle competenze certificative” della sua società e si faceva fareun bonifico di 936 euro.

Raggiro che sarebbe proseguito anche in fase di esame “utilizzando un test predisposto su carta intestata Icqm, quindi reiterando l’artifizio, inviandogli un certificato in apparenza emesso da Icqm (da questo disconosciuto)”, procurandosi così l’ingiusto profitto e costringendo la vittima a sostenere un nuovo esame presso un ente riconosciuto.