Contratto di luce e gas sottoscritto con una finta telefonata: condannato promotore

Un anno di reclusione, 700 euro di multa e risarcimento alla vittima del raggiro. È la condanna emessa dal giudice del Tribunale penale di Perugia a carico di un 31enne accusato di aver sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica e gas utilizzando i dati di una signora ricavati da una telefonata.

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesca Pasquino, si era presentato come agente promotore di una compagnia, proponendo un contratto per la fornitura della energia elettrica e gas ad uso domestico a una perugina, la quale aveva rifiutato preferendo rimanere con il proprio gestore.

Un paio di mesi più tardi, però, la donna aveva ricevuto una bolletta di quasi 500 euro proprio da parte della azienda di luce e gas, pur non essendo mai stata loro cliente. Dalla registrazione telefonica sulla base della quale era stato aperto il contratto di fornitura si sentiva una signora presentarsi con l’identità della vittima, am due elementi non combaciavano: il numero di telefono indicato, che non è mai appartenuto alla vittima della truffa e l’accento della donna. La vittima è perugina e presenta un marcato accento locale, mentre nelle registrazione a parlare era una donna con accento campano.

Da qui la denuncia e il processo per truffa a carico del promotore, il quale avrebbe utilizzato i dati della vittima per “benché quest’ultima avesse rifiutato l’offerta” per sottoscrivere un contratto, procurandosi, così, “un ingiusto profitto con altrui danno”. Il profitto sarebbe consistito nel “procacciamento del cliente mediante il falso contratto stipulato e altrui danno rappresentato dall’obbligazione derivante a … sancita a contratto nei confronti della società ...”, società a sua volte truffata per aver pagato le commissioni per un contratto nullo e una fornitura di 484,58 euro di luce e gas.

In aula oggi è arrivata la condanna.