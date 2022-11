Usa l'identità di un altro per far sottoscrivere contratti telefonici fasulli: imputato "fantasma" sotto processo

Utilizza l’identità di una persona sconosciuta per proporre e far sottoscrivere contratti e abbonamenti telefonici e incassare il denaro.

Una persona, difeso dall’avvocato Diego Florio, è finita sotto processo “perché in concorso con altra persona non identificata, al fine di procurare un vantaggio a se stesso e alla concorrente nel reato e di recare” un danno ad un’altra persona, la inducevano in errore “facendo attribuire alla concorrente nel reato il falso stato di operatrice” di compagnie telefoniche.

Attraverso l’invio “al numero di telefono intestato” delle generalità “con copia della carta di identità e codice fiscale” procedevano poi a completare il raggiro.

I fatti contestati sono avvenuti a Perugia il 30 agosto del 2019. L’ultima udienza, seguendo quanto avvenuto in quella precedente, è stata rinviata per le ricerche dell’unico imputato, ormai irreperibile.