Truffa della console venduta online: incastrato dalla carta ricaricabile e dai messaggi su Whatsapp

Si fa accreditare la somma per la vendita truffaldina di una console da gioco sulla carta ricaricabile a lui intestata. Rintracciato dalla Polizia postale, processato e condannato.

L’accusa contestava all’imputato di aver indotto in errore l’acquirente “con artifizi e raggiri”, conseguendo un “ingiusto profitto e con diminuzione patrimoniale della persona offesa” avendo posto in “vendita online una Playstation e a seguito del pagamento da parte della vittima sulla propria carta prepagata non aveva dato seguito alla consegna del bene alla persona offesa”.

Non avendo ricevuto nulla e dopo aver tentato inutilmente di contattare il venditore, l’acquirente si era rivolto alla Polizia postale per sporgere querela. Dalle indagini effettuate si emergeva che l’imputato era intestatario “della carta prepagata su cui era stato effettuato il pagamento” e allo stesso era riconducibile anche il numero di cellulare utilizzato per perfezionare la trattativa “mediante messaggistica WhatsApp”.

Da qui la condanna a 4 mesi di reclusione.