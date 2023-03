Console e cellulari a prezzi scontati, ma prende i soldi e sparisce: sotto processo per truffa

Console o cellulari, tutto a prezzi bassissimi, anche perché gli oggetti in vendita online non esistono.

Un 34enne, difeso dall’avvocato Simone Nicotra, è finito sotto processo con l’accusa di truffa per avere “con artifizi e raggiri”, posto “falsamente in vendita online una console Xbox” che un acquirente pagava 266 euro con bonifico bancario, ma che non riceveva mai.

Stessa accusa per la vendita di un cellulare al prezzo di 460 euro che un’altra acquirente pagava sempre con bonifico, senza ricevere l’oggetto a casa.

La Procura di Perugia contesta all’imputato anche la recivida specifica e infraquinquennale.

L’imputato era stato rintracciato tramite i dati utilizzati per inserire l’annuncio nel sito specializzato e tramite la titolarità del conto corrente sul quale aveva fatto versare i soldi per i due acquisti.