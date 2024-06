Utilizzano la sua carta ricaricabile smarrita per una truffa: 18enne nei guai

Perde la carta ricaricabile che viene utilizzata per una truffa, 18enne nei guai. Per i giudici del Tribunale penale di Perugia, però, l’imputato va assolto per non aver commesso il fatto in quanto gli elementi non conducono alla sua responsabilità.

L’imputato era chiamato a rispondere del delitto di truffa “per aver indotto la persona offesa, tramite più contatti telefonici e Whatsapp, a versare una somma di denaro su una Postepay per la sottoscrizione di una polizza assicurativa, poi risultata inesistente”, ma secondo i giudici “la piattaforma probatoria non consente di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riconducibilità all’imputato della condotta contestata”.

Cosa non torna nella ricostruzione accusatoria per i giudici? In primo luogo l’imputato risultava “ancora il titolare formale della carta Postepay utilizzata per l’accredito della somma”, ma ne aveva denunciato lo smarrimento, senza però presentare “una formale denuncia”. Cosa che non consente “di ricondurre allo stesso, in modo univoco, la condotta fraudolenta realizzata ovvero il conseguimento del relativo profitto ingiusto”.

Le tre utenze telefoniche utilizzate “per contattare la vittima sono risultate intestate a tre soggetti diversi, diversi dall’imputato, e la dichiarazione della persona offesa di avere intrattenuto contatti telefonici con un soggetto dalla voce adulta qualificatosi con generalità diverse da quelle dell’imputato non consentono di ritenere che sia stato proprio l’imputato, all’epoca dei fatti appena diciottenne, ad interfacciarsi con la vittima per la conclusione del contratto”.