"Vendo iPhone con tutti gli accessori", ma è una truffa: in due sotto processo

“Vendo Iphone nuovo, funzionante, con scatola e accessori completi”, ma dopo il pagamento spariscono.

Due persone, difese dagli avvocati Letizia Cutini e Massimiliano Scavo, sono accusati di truffa perché “in concorso tra loro, con artifizi e raggiri, consistiti nell’aver pubblicato” online un “falso annuncio relativo all’offerta in vendita di un telefono cellulare Iphone 8 Plus”, descritto come “in ottime condizioni, funzionante in tutto, compreso di scatola e accessori”.

I due av rebbero, secondo l’accusa, uno sottoscritto un contratto telefonico attraverso il quale condurre le trattative di vendita, l’altro avrebbe attivato una carta ricaricabile sulla quale ricevere i soldi dell’acquisto una volta conclusa la trattativa.

Per l’accusa avrebbero così raggirato la vittima, costituitasi parte civile tramite gli avvocati Luca Pietrocola e Veronica Virduzzo, “procurandosi un ingiusto profitto pari a 420 euro”. Il telefono, naturalmente, non veniva mai consegnato. Il giudice ha condannato uno dei due a 3 mesi di reclusione, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali, l'altro è stato assolto.