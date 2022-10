Mette l'annuncio della casa vacanze dei sogni in Costiera Amalfitana, ma prende l'acconto e sparisce: processato

La casa al mare è un sogno e il prezzo neanche tanto alto, bastano 200 euro di caparra per fermare l’immobile per quel periodo di vacanza.

Peccato che sia una frode e un 29enne, campano, è finito davanti al giudice del Tribunale di Perugia per truffa.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe pubblicato “un falso annuncio di affitto di una casa vacanze” in un noto sito di compravendite e avrebbe intrattenuto uno “scambio mendace di messaggistica istantanea per l’accordo definitivo” con la vittima del raggiro, inducendolo “nell’errore di versare la somma pari a 200 euro sulla carta Postepay … a titolo di acconto dell’affitto, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con l’altrui danno”.

Quando la vittima si era accorta di essere stata truffata, si era rivolta alla Polizia postale che tramite il sito di annunci e le utenze telefoniche era risalita al presunto autore del raggiro.