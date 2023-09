Attiva una ricaricabile a suo nome in cambio di 50 euro, ma l'amico la usa per fare truffe online

Attiva una carta ricaricabile per un amico in cambio di 50 euro e si ritrova con decine di processi a suo carico per le truffe fatte dal conoscente con quella tessera.

Un giovane di 21 anni, difeso d’ufficio dall’avvocato Lorena Ciuffoli, è accusato di diverse truffe per prodotti messi in vendita tramite annunci su internet e, una volta acquistati, non sono mai stati spediti.

Secondo la Procura di Perugia, dopo aver raccolto diverse denunce ed effettuato le indagini, il responsabile sarebbe proprio il giovane, in quanto a lui è intestata la ricaricabile. A nulla è valso l’aver presentato una querela nella quale ricostruisce quanto avvenuto.

Nell’atto di denuncia il giovane, infatti, ripercorre la vicenda: un amico gli avrebbe chiesto di attivare una carta ricaricabile in quanto lui non poteva farlo per alcuni precedenti di polizia. Se lo avesse fatto gli avrebbe dato 50 euro. Il 21enne, muratore a chiamata, si sarebbe prestato, senza pensare a secondo fini poco legali.

I dubbi sono sorti quando l’amico ha chiesto di accompagnarlo per ritirare tutto quello che c’era nella ricaricabile, per chiuderla e aprirne un’altra. A quel punto il 21enne si sarebbe rifiutato, ma le minacce dell’amico, rivolte contro di lui e dei suoi familiari, lo avrebbero convinto ad accondiscendere alla richiesta.

Poi sono iniziate le convocazioni da parte di Carabinieri e Polizia che avevano ricevuto diverse denunce per prodotti venduti e mai consegnati, con il pagamento effettuato sulla ricaricabile intestata al giovane.

L’epilogo è una sorta di resa della giustizia: la querela del giovane è stata archiviata, mentre il processo, sempre a carico del 21enne, si è chiuso perché il querelante non si è presentato e perciò il giudice ha rinviato per la remissione tacita della querela.