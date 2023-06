Truffa con le cambiali per l'acquisto di un cane di razza: a processo

Acquista un cane Akita americano e come garanzia consegna quattro cambiali, ma quando il venditore le porta all’incasso la banca le rifiuta e l’acquirente sparisce con il cane senza pagare.

L’imputato, difeso dall’avvocato Lorenzo Locci, è finito davanti al giudice con l’accusa di truffa “perché consegnando in garanzia di pagamento 4 cambiali del valore di 225 euro ciascuna, così dissimulando il proprio stato di insolvenza” non pagava il debito contratto con l’allevatore di cani che per 900 euro gli aveva consegnato un cucciolo di Akita americano.

Il titolare dell’allevamento, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Giuseppe Pennino, aveva messo un annuncio per la vendita di cani di razza, con pedigree, tutti appartenenti a una cucciolata. L’imputato avrebbe contattato l’allevatore concordando il pagamento tramite bonifico, ma per concludere l’affare proponeva la consegna di 4 cambiali come garanzia.

L’affare si chiudeva e il cucciolo veniva consegnato, con tanto di documentazione.

Allo scadere della prima cambiale, però, l’imputato non avrebbe onorato il pagamento e dopo un lungo trattare, l’allevatore andava in banca e consegnava la prima cambiale. L’istituto di credito, però, rifiutava l’operazione ritenendo la cambiale un “sistema di pagamento obsoleto”.

Contattato più volte, però, l’imputato accampava scuse e pretesti e non pagava. Vista l’impossibilità di incassare le cambiali l’allevatore capiva di aver subito un raggiro. Ipotesi confermata dalla chiamata di una persona che lo informava di aver acquistato il cucciolo dall’imputato, pagandolo 850 euro, e gli inviava il passaggio di proprietà del cane. A quel punto scattava la denuncia che portava il primo acquirente in tribunale.