Camper in affitto per le vacanze o il mega raduno di Capodanno: ma è una truffa da 40mila euro

Raduno fantasma di camperisti, ai domiciliari per truffa un 44enne che avrebbe raggirato 52 persone.

L’ordine di arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Assisi dopo che le indagini, iniziate a seguito di alcune denunce presentate da diversi utenti della rete che, attirati da un annuncio relativo al noleggio di un autocaravan per le vacanze estive, avevano effettuato dei bonifici per centinaia di euro, hanno appurato che i veicoli non erano mai stati consegnati.

Ai clienti che avevano chiesto delle spiegazioni e poi la restituzione dei denaro, l’uomo aveva detto che i contrattempi erano dovuti a danneggiamenti o incidenti dei mezzi, salvo poi sparire.

Gli accertamenti condotti dalla Polizia hanno consentito di appurare che il 44enne, cittadino italiano residente a Bastia Umbra, con la medesima “tecnica”, aveva già raggirato altre persone che, questa volta, attirate dalla pubblicità relativa a un raduno di camperisti per Capodanno.

In questo caso aveva poi comunicato che l'evento era stato annullato a causa del Covid-19, ma senza restituire i soldi.

Sono 52 le persone vittime del raggiro, per una somma sparita di 40mila euro.

La Procura ha contestato all'uomo i l reato di truffa aggravata e il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di arresti domiciliari con la prescrizione all'indagato di noti allontanarsi dalla propria abitazione e con il divieto di comunicare con persone non conviventi.