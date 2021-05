Super affare su internet: acquista un Bimby a 500 euro, ma è una truffa

Il venditore non ha mai inviato il prodotto e ha fornito un falso codice di spedizione tramite corriere: sotto processo

Mette in vendita su Marketplace un Bimby a solo 500 euro e lo vende in un attimo, ma è una truffa perché l’oggetto non è mai arrivato all’acquirente.

Con l’accusa di truffa è finita sotto processo una donna di 32 anni, difesa dall’avvocato Michele Giuliani, perché “con artifici e raggiri consistiti nel registrarsi sul sito denominato Marketplace presente sul social network Facebook, inducendo in errore i potenziali acquirenti sulla effettiva volontà di vendita, proponeva e vendeva a … un robot da cucina Bimby con la pattuizione dell’invio del bene a seguito dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario”.

L’acquirente ha pagato 500 euro con bonifico, ma non ha ricevuto nulla. E così ha sporto denuncia e si è anche costituita parte civile, tramite l’avvocato Giuseppe De Lio, nel procedimento per truffa.

Secondo la Procura la venditrice avrebbe “rassicurato la persona offesa dell’avvenuta spedizione, mediante la trasmissione a mezzo messaggistica Whatsapp di una lettera di vettura della società Sda”. Il codice della spedizione fornito, però, era incompleto, in modo da non poter risalire alla stessa, in quanto mai effettuata, “procurandosi così il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno”.

Il giudice per l'udienza preliminare Angela Avila ha rinviato a giudizio la presunta truffatrice.