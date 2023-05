Auto venduta e rubata prima della consegna: in tre sotto processo per truffa, furto e minacce

Tre persone, difese dagli avvocati Elena Ferrara, Delfo Berretti e Alessandro Bacchi, sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di truffa.

I tre, secondo la Procura, “In concorso tra loro, con artifizi e raggiri consistenti nel porre in vendita” su un sito specializzato un’autovettura, avrebbero dichiarato che la stessa “aveva percorso solo 162.000 chilometri, in luogo di quelli effettivi che alla revisione del 18 dicembre del 2018” risultavano essere 288.150. Nell’annuncio era riportato che l’auto “era regolarmente tagliandata e che la cinghia di distribuzione era stata sostituita, circostanze non corrispondenti al vero” che avrebbero indotto in errore il compratore, procurandosi “l’ingiusto guadagno” di 3mila euro che la vittima versava ai tre, senza mai entrare in possesso della vettura.

Uno degli imputati è anche accusato di furto “perché dopo aver pattuito fittiziamente la restituzione del denaro versato” dalla vittima, convincendolo a non presentare querela, scappava rubando la vettura, con il doppione della chiave, che aveva messo in vendita e che, proprio per il pagamento avvenuto era di fatto di proprietà dell’acquirente.

Altra accusa di truffa per un componente del terzetto perché avrebbe effettuato un bonifico con il cellulare, sotto gli occhi della vittima, come prova della restituzione della somma pagata, salvo poi revocarlo pochi minuti dopo e per aver rivenduto l’auto rubata a un’altra concessionaria.

La Procura di Perugia contesta a quest’ultimo imputato anche le minacce “di un lame ingiusto” nei confronti della vittima della truffa, alla quale avrebbe detto che “se non mi riporti le chiavi dell’autovettura ti faccio saltare in aria”.

I fatti sarebbero avvenuti tra Assisi e Bastia Umbra nell’estate del 2020.