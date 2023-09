Auto in offerta sui social, intascano i soldi e spariscono: due sotto processo

Due uomini, di 57 e 60 anni, difesi dell’avvocato Giuseppe De Lio, sono finiti davanti al giudice con l’accusa di truffa aggravata.

Secondo la Procura di Perugia i due avrebbero messo in vendita, attraverso un annuncio “sul social network Facebook, più precisamente attraverso la piattaforma Marketplace, un’inserzione inerente alla vendita dell’autovettura Toyota”, intrattenendo “conversazioni telefoniche tramite l’utenza … intestata a sedicente cittadino indiano” in merito alla vendita del mezzo e inducendo così “in errore” l’acquirente, una persona straniera, “sulla serietà della proposta di vendita, procurandosi l’ingiusto profitto di 600 euro, somma accreditata dalla persona offesa con due distinte operazioni”.

Il primo versamento, di 200 euro come acconto, veniva effettuato sulla carta ricaricabile intestata al 60enne, mentre il secondo pagamento “apparentemente finalizzato a effettuare il passaggio di proprietà del veicolo, dell’importo di 400 euro” era fatto sulla carta intestata al 57enne, “con pari danno per la vittima, atteso che il veicolo non veniva consegnato né la somma restituita”.

La Procura contesta anche l’aggravante “della minorata difesa della persona offesa in relazione alle circostanze di luogo, ovvero alla conduzione della trattativa a distanza, con mezzi telematici, atti a ostacolare l’identificazione dei responsabili”.

Il processo è stato rinviato perché non si trova la persona offesa.