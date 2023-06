Mette in vendita l'auto su internet, si fa abbindolare al telefono e perde 14mila euro

Il suo numero di cellulare era abbinato a una truffa sull’acquisto di un’autovettura, ma alla fine del processo è stato assolto, ma il giudice ha comunque mantenuto il sequestro conservativo sui beni a garanzia della parte civile.

Due persone erano finite sotto processo con l’accusa di truffa per aver indotto in errore una persona che voleva vendere un’auto e, invece, si è trovata a effettuare una ricarica sulla poste pay di uno degli imputati.

I due imputati, difesi dagli avvocati Francesco Cinque e Antonio Piantedosi, erano accusati di avere “in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con artifizi e raggiri” organizzato il raggiro, presentandosi, uno di essi, come “direttore dell’ufficio postale di Bologna-Sasso Marconi” per concludere l’acquisto di un’autovettura messa in vendita su un sito online.

Secondo la Procura di Perugia, i due “fingendo interessamento per l’acquisto di un Land Rover” messo in vendita dalla vittima a 14mila euro, avrebbero indotto la stessa in errore “affermando che per concretizzare l’acquisto” sarebbe stato necessario “effettuare con carte bancomat e carta di credito due operazioni di ricarica di 4mila euro accreditate sulle carte postepay, non censite negli archivi di Poste Italiane, ottenendo un ingiusto profitto”.

L’utenza telefonica utilizzata per trattare con il venditore era intestata ad uno dei due imputati, mentre la carta ricaricabile era intestata all’altro. Il primo è stato assolto dal giudice per non aver commesso il fatto, l’altro era uscito dal procedimento sfruttando i riti alternativi.