Scambia la sua auto con una in vendita sul web, ma rimane fregato: la vettura acquistata è sotto sequestro

Acquista un’auto tramite annuncio sul web, con permuta della propria, ma si ritrova senza nulla. E scatta la denuncia per truffa nei confronti de titolare di una concessionaria.

Vittima del presunto raggiro un perugino, assistito dall’avvocato Pasquale Perticaro, che aveva visto un annuncio su un sito specializzato nella vendita di auto usate o aziendali. Dopo aver contattato il venditore, un concessionario in Liguria, aveva perfezionato l’acquisto della macchina in vendita e la cessione della propria vettura.

La sua auto era stata ritirata immediatamente e il passaggio di proprietà effettuato in maniera contestuale; per l’auto acquistata, invece, c’erano subito problemi. Oltre alla consegna in ritardo, infatti, l’acquirente scopriva di non poter effettuare il passaggio di proprietà in quanto la vettura era sotto sequestro per questioni irrisolte del precedente proprietario.

All’acquirente, quindi, non rimaneva altro da fare se non presentare una querela per truffa in quanto l’auto era stata posta in vendita anche di fronte alla consapevolezza che non poteva essere alienata.

Oltre al danno economico e alla perdita della propria vettura, l’uomo si è trovato anche in difficoltà in quanto la moglie doveva partorire e, senza il possesso di un’auto, ha dovuto chiamare un taxi per raggiungere l’ospedale.