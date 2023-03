Truffa con l'auto fantasma, venditore sparisce con i soldi: condannato

“L’auto è come nuova, una vera offerta e alle pratiche ci penso io”, peccato quella vettura in vendita non sia mai esistita.

Un uomo di 45 anni, difeso dagli avvocati Pasquale Davide De Marco e Giuseppe De Lio, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi, oltre che al pagamento di un risarcimento danni da quantificarsi in separata sede, con provvisionale di 20.000 euro e pagamento delle spese di costituzione di parte civile, per il reato di truffa.

Secondo la Procura di Perugia, l’imputato “con artifizi e raggiri consistiti nel presentarsi come titolare della inesistente ditta di rivendita autovetture”, avrebbe proposto alla vittima “l’acquisto dell’autovettura Audi A3 targata … al prezzo di 22.500 euro, rassicurandolo circa la possibilità di risolvere agevolmente le problematiche relative al passaggio di proprietà del veicolo”, con la promessa che se l’affare non fosse andato in porto, avrebbe proceduto alla “sicura restituzione dell’intera somma versata”.

La truffa si sarebbe consumata in quanto l’imputato non avrebbe consegnato l’autovettura, “trattenendo la somma di 22.500 euro corrisposta dalla persona offesa”, che aveva pagato 15mila euro con bonifico bancario sul conto corrente dell’imputato e 7.500 euro in contanti, “procurandosi l’ingiusto profitto di 20mila euro, avendo restituito in seguito solo la somma di euro 2.500” quando l’affare era saltato.

La Procura ha contestato all’uomo anche l’accusa di ricettazione per aver utilizzato un assegno “di provenienza illecita, in quanto oggetto di furto” e di aver utilizzato il titolo, “compilato in ogni sua parte” per restituire 7.500 alla vittima, che logicamente non poteva incassarlo.

Al termine del processo il giudice del Tribunale penale di Perugia ha condannato l’imputato. La vittima della truffa si era costituita parte civile tramite l’avvocato Cesare Carini.