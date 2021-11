Truffa da 8 milioni di euro con le auto vendute senza optional, ma con il rimborso dalla casa madre per tutti gli accessori

Le concessionaria che truffano la casa madre, ma potrebbe essere accaduto anche il contrario. In tribunale è approdato un procedimento per bancarotta fraudolenta, collegata al fallimento di General Motors nel 2009 e la scoperta dell’allora Chevrolet Italia di una truffa da 8 milioni di euro ai suoi danni, messa in atto (si presume) da parte di alcune concessionarie della rete.

Nel 2009 Chevrolet, a seguito di un'indagine interna, denunciò una frode informatica con sottrazione alla stessa casa automobilistica della cifra di 7 milioni e 730 mila euro. Secondo la denuncia alcune concessionarie, attraverso il sistema telematico, sarebbero riuscite a modificare gli importi delle vetture, in modo da vendere al cliente auto accessoriate a prezzo pieno, ma di far risultare alla sede centrale la vendita di auto meno accessoriate, incassando illecitamente la differenza. Le concessionarie coinvolte erano a Roma, Ancona, Pesaro e Perugia.

Nel corso delle indagini Chevrolet aveva recuperato oltre 2 milioni di euro tramite decreti ingiuntivi e sequestro di beni. Poi il caso è arrivato in aula a Perugia con un ex concessionario, difeso dall’avvocato Giovanni Levati, sotto processo che respinge tutte le accuse.