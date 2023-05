Truffa alla Stranieri, Olivieri respinge le accuse: "Non ho chiuso nessuno nel ripostiglio, anche perché non ci sono le chiavi alle porte"

Simone Olivieri, ex direttore generale della Stranieri, ha rilasciato spontanee dichiarazioni davanti al giudice per l’udienza preliminare Margherita Amodeo nell’ambito dell’udienza preliminare per l’indagine sulle iscrizioni degli studenti cinesi all’Università per Stranieri di Perugia.

Olivieri ha negato di aver chiuso in uno stanzino una dottoranda e di aver pronunciato la famosa frase “‘tu sei l 'anello più debole della catena. Non mi serve il colpevole, ma un colpevole. Se tu dici di aver firmato la possiamo chiudere come un errore amministrativo interno”.

A Simone Olivieri, difeso dall’avvocato Francesco Falcinelli è contestato proprio il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato perché “dopo aver chiuso in uno stanzino” la dipendente che risulta parte offesa, “chiudendo la porta con la chiave”. In merito a questo passaggio Olivieri ha tenuto a precisare che negli uffici della Stranieri non ci sono chiavi per chiudere le porte, ma solo un sistema di pulsanti, quindi non avrebbe potuto rinchiudere nessuno.

Ad ulteriore riprova dei buoni rapporti con la dottoranda, ha sottoposto al giudice una serie di screenshot di una chat Whatsapp in cui si discute di tante cose, proprio con la persona che sarebbe stata chiuse in un ripostiglio, senza alcun astio o cattiveria.

Secondo la Procura di Perugia Zeng Delong e Liu Yin, difesi dall’avvocato Leonardo Orioli, e Cristiano Nicoletti e Fabrizio Focolari, difesi dall’avvocato Vittorio Manes, sarebbero responsabili di truffa “perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati” avrebbero imposto “agli uffici dell'Ateneo una prassi per le iscrizioni, differenziale rispetto a quella relativa a tutti gli altri corsi, tale per cui venivano rilasciati, dietro semplice presentazione da parte delle agenzie cinesi di una lista di studenti, i certificati di preiscrizione necessari per l’ottenimento dalle Autorità diplomatiche del visto di ingresso, con relativa quietanza di pagamento senza che potesse essere controllato né preventivamente, né successivamente l'abbinamento dei pagamenti con gli specifici nominativi di studenti a cui erano riferiti e nel predisporre la falsa attestazione” predisponendo due convenzioni con firme ritenute false dalla Procura “tali da simulare un diritto della Grifone a provvigioni del 37% e del 39% sulle tasse di iscrizione degli studenti cinesi dei corsi di lingua relativi ai Progetti Marco Polo e Turandot” con “il rilascio delle preiscrizioni ad almeno 47 studenti che non avevano mai formulato alcuna istanza e attestando falsamente che gli stessi avrebbero soggiornato presso l'Adisu” con un “mancato incasso dei medesimi diritti di iscrizione per un importo non inferiore a 3.900.000 di euro.

L’Università per Stranieri di Perugia si è costituita parte civile nel procedimento. Il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato al 16 giugno per le spontanee dichiarazioni di Cristiano Nicoletti, per poi procedere con la discussione.