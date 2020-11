Gira con un tagliando assicurativo falso, scoperto dalla Polizia locale con le telecamere di controllo

Una pattuglia della Polizia municipale di Città di Castello ha fermato in viale Vittorio Veneto un autovettura in quanto segnalata dal dispositivo Targa System in dotazione, per la mancanza di copertura assicurativa.

Il conducente del veicolo ha esibito alla pattuglia un certificato assicurativo che, nonostante riportasse una scadenza formalmente valida, fin da subito ha fatto sorgere negli agenti sospetti riguardo la sua autenticità.

Dalle verifiche effettuate tramite la centrale operativa, la pattuglia ha accertato l'effettiva mancanza dell'assicurazione e il conducente vittima di una truffa assicurativa.

Al momento, sono in corso da parte della Polizia municipale attività di indagine volte all'individuazione di chi ha realizzato la falsa copertura assicurativa.