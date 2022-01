Polizza per la moto scontatissima, ma l'assicurazione non esiste e il sito internet è una trappola

Sottoscrive una polizza per la moto ad un prezzo molto conveniente, ma l’assicurazione non esiste e l’agente con il quale ha trattato per giorni non è chi credeva che fosse.

Una donna di 66 anni è finita sotto processo per truffa perché “con artifizi e raggiri consistiti nell’aver creato un sito denominato ‘Assicurazioniadriatica.it’ in apparenza riconducibile ad un’agenzia di assicurazione, intrattenendo trattative con … anche contattandolo tramite messaggi whatsapp (con un’utenza intestata ad un altro soggetto) ed inviandogli i dati relativi alla agenzia assicurativa dell’ignaro … (data di iscrizione, sede legale e recapiti)”, lo avrebbe tratto “in inganno … (sulla serietà e affidabilità dell’agenzia)”, facendo sì che la vittima “per effetto dell’inganno” stipulasse “un contratto di assicurazione per il proprio motociclo e corrispondere tramite versamento sulla pasta postpay … la somma pari a 142 euro”.

Per dare più forza all’inganno l’imputata avrebbe anche inviato una falsa quietanza, con tanto di numero di contratto e su carta riconducibile ad un’agenzia assicurativa realmente esistente, ma totalmente estranea ai fatti.

Secondo la Procura la donna, difesa d’ufficio dall’avvocato Silvia Terradura, agendo in tal modo si sarebbe procurata un ingiusto profitto. Anche nella nomina del difensore di fiducia avrebbe mentito, visto che per l’ufficio notifiche il difensore nominato sarebbe inesistente.