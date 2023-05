Chiama la televendita e compra un anello con un assegno fasullo: processato per truffa

Paga l’anello visto a una televendita con un assegno tratto da un conto corrente chiuso e finisce sotto processo per truffa. In tribunale chiede una perizia per stabilire che non ne sapeva nulla di quel libretto di assegni.

L’imputato, difeso dall’avvocato Saschia Soli, è accusato di truffa in concorso con una donna, che materialmente avrebbe chiamato durante la televendita per acquistare l’anello, perché “con artifici e raggiri consistiti nell’emettere l’assegno … tratto dal conto postale” avrebbe emesso un assegno per un importo di 3.500 euro e intestato. Il titolo era poi “risultato annullato a seguito della chiusura del conto da parte del titolare”.

Secondo la Procura di Perugia l’assegno sarebbe servito a garanzia di pagamento “a fronte dell’acquisto di un anello da donna in oro bianco 18 carati, con brillanti e uno smeraldo taglio cuore al centro, acquisto prenotato telefonicamente durante una televendita”.

Per l’accusa si tratterebbe di truffa, in quanto i due avrebbero indotto in errore il dipendente dell’attività di commercio in gioielli, “in ordine alla bontà del titolo emesso e quindi in ordine alla solvibilità di chi stava acquistando la merce”, procurandosi un ingiusto profitto rappresentato dal valore dell’anello consegnato e non pagato”.

I fatti sono avvenuti ad Assisi il 23 luglio del 2018.