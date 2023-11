Firme false sugli assegni al fornitore: condannata a pagare 45mila euro, ma scatta la prescrizione

Paga il fornitore con assegni tratti da un conto corrente di un’altra persona e con firma falsa, poi ironizza sulla dabbenaggine di chi ha preso il titolo senza accorgersi di nulla.

Per i giudici della Corte d’appello di Perugia si tratta di truffa e falso, da punire con una condanna a 6 mesi di reclusione e 180 euro di multa, convertiti in una sanzione da 45.000 euro.

Secondo la sentenza l’imputata era animata “dall'iniziale proposito di non adempiere l'obbligazione, ricorrendo ad artifizi e raggiri” a partire dagli accordi iniziali tra l’imputata e il fornitore che “prevedevano che il pagamento fosse effettuato tramite assegni e che la... consegnò i titoli tratti su conto corrente di una terza persona con firma apocrifa, ironizzando in seguito sull'ingenuità della controparte”.

Tutto inutile, però, in quanto i giudici della Cassazione hanno rilevato l’intervenuta prescrizione del reato “commesso il 21 febbraio 2015 e si è prescritto il 22 ottobre 2022, alla scadenza del termine massimo di sette anni e sei mesi”. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.