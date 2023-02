Acquistano auto con assegni scoperti, in due davanti al giudice chiedono i lavori di pubblica utilità

Acquistano tre auto con assegni scoperti e finiscono davanti al giudice con l’accusa di truffa.

Due persone, difese dall’avvocato Claudia Orsini, sono accusati di truffa per l’acquisto presso un concessionario di vetture per un valore di oltre 30mila euro, ma quando il commerciante è andato all’incasso, ha scoperto che i titoli erano tratti su un conto corrente in rosso fisso.

Secondo la Procura il 54enne “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell’assicurare la capienza degli assegni dati in pagamento” alla concessionaria e “comunque con la condotta atta a simulare la propria solvibilità”, avrebbe indotto in errore i responsabili della concessionaria “circa la concreta volontà di adempiere alla obbligazione contratta” per l’acquisto delle vetture in questione.

Nel corso dell’udienza di oggi, nella quale il commerciante si è costituito parte civile tramite l’avvocato Salvatore Adorisio, gli imputati hanno chiesto la messa alla prova tramite lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per evitare il processo. Il giudice ha accolto la richiesta e trasmesso gli atti all’ufficio delle esecuzioni, vincolando (come prevede la legge) la concessione di tale beneficio al completo risarcimento della parte offesa.