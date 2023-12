"Tuo figlio ha provocato un incidente, servono subito 5mila euro": anziano si improvvisa investigatore e fa arrestare due truffatori

Telefonano a una coppia di anziani e chiedono soldi per evitare l'arresto del figlio dopo che ha provocato un incidente, ma è tutto falso e in due finiscono in manette.

La truffa ai due anziani è stato sventato dai Carabinieri di Perugia. La coppia ha raccontato di aver ricevuto poco dopo le ore 14.00 la telefonata di un uomo, dall’accento campano, il quale presentandosi come maresciallo dei Carabinieri comunicava che il figlio aveva causato un sinistro stradale, per cui per evitare il carcere al congiunto occorrevano 4.800 euro e altri oggetti di valore posseduti dall’anziano di 73 anni che aveva risposto alla chiamata.

L’uomo si è però ricordato di quello che aveva visto in televisione, con riferimento ai consigli “utili” dei Carabinieri che, in situazioni del genere, raccomandano di non credere a presunti appartenenti all’Arma, i quali si fingono essere tali, o a sedicenti avvocati, rappresentanti/dipendenti di organi istituzionali che, prima a mezzo telefono, chiedono soldi in ordine ad incidenti in cui rimangono coinvolti parenti, poi, in presenza, fanno giungere presso il domicilio loro complici per ritirare la somma necessaria per “risolvere” la problema e far rilasciare il familiare che rischia di essere arrestato.

La potenziale vittima di queste truffe ne aveva parlato con il figlio e amici, quindi intuendo che fosse in atto un tentativo in suo danno, ha preso il cellulare e ha chiamato i Carabinieri di Perugia.

L’operatore della Centrale Operativa ha consigliato l'anziano di acconsentire alle richieste del truffatore e nel contempo ha mandato una pattuglia a casa del 73enne. Così marito e moglie hanno preparato la busto con denaro e prezioni e hanno atteso l'arrivo del complice dell'uomo che aveva chiamato, una 19enne che si è presentata poco dopo a casa loro. Intanto i Carabinieri si sono appostati sotto casa e hanno subito bloccato la donna. Poco lontano, chiuso in auto, c'era anche il 57enne che aveva chiamato ed è stato bloccato anch'egli.

I due, entrambi di origini campane, noti alle forze dell’ordine, anche con precedenti specifici, sono stati condotti preso la Caserma di via Ruggia e arrestatio, in concorso per l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso.