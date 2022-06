Truffatori a caccia di anziani da spennare: bloccati dai carabinieri

Truffatori bloccati dai carabinieri. E' successo a Trevi. Secondo la ricostruzione dei miliari i due cittadini italiani - residenti fuori regione - erano a caccia di 'prede' tra gli anziani del paese. I due sono stati denunciati e sono state avviate le procedure amministrative per la proposta di emissione del provvedimento del foglio di via dal comune.

I due truffatori, spiega una nota dei militari, erano a caccia con la tecnica del finto incidente di un parente e la chiamata dei carabinieri con la richiesta di denaro per evitare conseguenze legali. Ai due uomini sono stati sequestrati i cellulari.

I controlli sulle strade

Nel corso dell'ultima settimana i carabinieri della Compagnia di Foligno hanno controllato 303 veicoli, 482 persone e 84 esercizi commerciali. Il bilancio è di 12 multe elevate, in prevalenza legate alla mancata effettuazione della revisione dei veicoli. Sanzioni anche per il non utilizzo delle cinture di sicurezza e per l’assenza di copertura assicurativa su una vettura.