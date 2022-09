Comprano anello alla televendita con assegno scoperto: coppia sotto processo

Un uomo e una donna, di 47 e 50 anni, difesi dall’avvocato Saschia Soli, sono finiti sotto processo per truffa, avendo tentato di acquistare un anello con un assegno annullato perché il conto era stato chiuso.

I due, secondo la Procura di Perugia, “in concorso tra loro, con artifici e raggiri” consistiti nel presentarsi in gioielleria per acquistare un anello, avrebbero “emesso un assegno di 3.500 euro” su un conto corrente che era stato chiuso dal titolare, cioè l’imputato.

Gli imputati avrebbero consegnato l’assegno al gioielliere “a fronte dell’acquisto di un anello da donna in oro bianco 18 carati, con brillanti e uno smeraldo taglio cuore al centro.

Acquisto “prenotato telefonicamente durante una televendita” andata in onda su un canale televisivo.

Per l’accusa avrebbero indotto in errore il dipendente della società di gioielli “in ordine alla bontà del titolo emesso e quindi in ordine alla solvibilità di chi stava acquistando la merce, procurandosi così l’ingiusto profitto rappresentato dal valore dell’anello, consegnato e non pagato con conseguente danno per la società venditrice”.

I fatti sono avvenuti ad Assisi il 23 luglio del 2018.