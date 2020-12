Si finge medico, fa innamorare una donna e le spilla 7mila euro: denunciato per truffa un 24enne

Pensava di flirtare con il chirurgo di un'importante organizzazione internazionale umanitaria e invece era una truffa, che l'ha lasciata al verde. A cadere nella 'trappola' ideata da un 24enne nigeriano, incensurato e regolare sul territorio nazionale con residenza nella provincia di Cesena, è stata una donna di 49 anni.

Vittima della solitudine, la malcapitata è stata adescata sul web e ha iniziato una vera e propria 'storia d'amore' via chat, effettuando poi dei bonifici bancari per 7mila euro in favore di quel fascinoso medico in corsia che appariva nelle foto inviatele dall'uomo, con cui aveva persino parlato di matrimonio.

Non contento dei soldi che le aveva già spillato, il finto medico voleva altro denaro dalla donna che però, rimasta al verde, ha ritrovato la lucidità necessaria per interrompere ogni rapporto e rivolgersi alla polizia. Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno così dato il via alle indagini e i loro accertamenti, anche bancari, hanno permesso di risalire alla vera identità dell'uomo che è stato così localizzato e denunciato per il reato di truffa.