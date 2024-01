Truffa alla Stranieri, imputati e parti civili è tutti contro tutti per il buco milionario dei corsi di lingua per gli studenti cinesi

Truffa all’Università per Stranieri è tutti contro tutti con accuse incrociate e costituzione di parte civile anche tra gli imputati contro altri imputati. Una marea di carte si è riversata sul tavolo del giudice Marco Verola, chiamato a giudicare sul caso dopo la riassegnazione a seguito del rinvio a giudizio per tutti gli imputati nell’ambito dell’indagine sulle iscrizioni degli studenti cinesi all’Università per Stranieri di Perugia.

Questi i fatti contestati dalla Procura di Perugia: Zeng Delong e Liu Yin, difesi dall’avvocato Leonardo Orioli, e Cristiano Nicoletti e Fabrizio Focolari, difesi dall’avvocato Vittorio Manes, sarebbero responsabili di truffa “perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati” avrebbero imposto “agli uffici dell'Ateneo una prassi per le iscrizioni, differenziale rispetto a quella relativa a tutti gli altri corsi, tale per cui venivano rilasciati, dietro semplice presentazione da parte delle agenzie cinesi di una lista di studenti, i certificati di preiscrizione necessari per l’ottenimento dalle Autorità diplomatiche del visto di ingresso, con relativa quietanza di pagamento senza che potesse essere controllato né preventivamente, né successivamente l'abbinamento dei pagamenti con gli specifici nominativi di studenti a cui erano riferiti e nel predisporre la falsa attestazione”.

Il tutto sarebbe avvenuto attraverso due convenzioni con firme ritenute false dalla Procura “tali da simulare un diritto della Grifone a provvigioni del 37% e del 39% sulle tasse di iscrizione degli studenti cinesi dei corsi di lingua relativi ai Progetti Marco Polo e Turandot” con “il rilascio delle preiscrizioni ad almeno 47 studenti che non avevano mai formulato alcuna istanza e attestando falsamente che gli stessi avrebbero soggiornato presso l'Adisu” con un “mancato incasso dei medesimi diritti di iscrizione per un importo non inferiore a 3.900.000 di euro.

All’ex dg della Stranieri Simone Olivieri, difeso dall’avvocato Francesco Falcinelli, è invece contestato il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato perché “dopo aver chiuso in uno stanzino” la dipendente che risulta parte offesa, “chiudendo la porta con la chiave”.

Contro Olivieri si è costituita parte civile la dipendente che sarebbe stata chiusa nello stanzino e pressata affinché si prendesse la colpa. Olivieri si è costituito contro gli altri imputati. L’Università per Stranieri di Perugia si è costituita parte civile contro tutti con l’Avvocatura dello Stato chiedendo 5 milioni di euro di danni per i mancati incassi delle tasse di iscrizione. Nel processo si è costituita parte civile la ex rettrice Grego Bolli, assistita dallo studio legale Brunelli, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Proprio da una denuncia dell'allora rettrice Grego Bolli e dell'ex dg Olivieri erano partite le indagini della Guardia di finanza. Anche Focolari si è costituito parte civile contro Olivieri.

Subito pronte le eccezioni sulla tardività della costituzione, ma il giudice ha rinviato al 18 aprile per sciogliere le riserve, concedendo fino al 30 marzo il termine per depositare note e documentazione.