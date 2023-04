Merluzzo spacciato per gamberetti: 600 chilogrammi di prodotto sequestrato e maxi multa a impresa di Perugia

La Guardia Costiera di Livorno ha sequestrato 600 chilogrammi di finti gamberetti, in realtà si tratterebbe di merluzzo, e 2 tonnellate di prodotti ittici nell’ambito di un’operazione contro le contraffazioni alimentari e le pratiche commerciali scorrette.

In particolare sono entrate nel mirino dei militari le informazioni presenti sulle etichette poste dai produttori per promuovere, sul mercato, la vendita di alimenti preconfezionati a base di pesce. La merce era distribuita da una impresa all’ingrosso della provincia di Perugia e, pertanto, nei confronti di due operatori commerciali sono state comminate sanzioni per un totale di 12.000 euro.

Presso un punto di trasformazione e vendita all’ingrosso di alimenti, sono state controllate confezioni pubblicizzate con la scritta “gamberetto rosso di surimi” che apparivano come code di gambero sgusciate, in realtà si trattava genericamente di preparazioni alimentari a base di surimi, costituite prevalentemente da merluzzo dell’Alaska con il solo aroma del sapore di gambero.

Solo polpa di pesce di dubbia provenienza appositamente sagomato con la forma delle code di gambero e con sopra disegnate, con aroma colorato, le classiche striature rossastre dei pregiati crostacei.

Stante la fuorviante denominazione di vendita sono state sequestrate circa 6000 confezioni contenenti l’ingannevole prodotto sofisticato per un peso complessivo di oltre 600 chilogrammi.