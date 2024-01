Truffe in rete, da Perugia a Piacenza per ritirare l'auto "fantasma"

“Mercedes Classe A, occasione da non perdere”. Un annuncio come tanti in rete, ma dietro ai quali si nasconde quasi sempre il raggiro.

Se n’è accorto un acquirente che ha chiamato il numero trovato nell’annuncio e ha parlato con il venditore: “Unico proprietario, tagliandata e mai incidentata. Bastano 400 euro di acconto e te la viene a prendere”.

Il compratore si è detto interessato e quando ha ricevuto l’Iban via Whatsapp ha subito versato la caparra e si è accordato per andare a prendere l’auto a Piacenza, in un posto all’uscita dal casello.

Il giorno dopo l’acquirente è partito da Perugia per andare a prendere l’auto e lungo la strada ha provato a chiamare più volte il venditore, senza ricevere mai risposta. Un comportamento che ha insospettito l’uomo, il quale ha poi avuto conferma che si trattava di una truffa quando arrivato nella città dell’Emilia-Romagna non ha trovato nessuno, tanto meno l’auto.

Una volta tornato in Umbria è andato, così, dai Carabinieri a denunciare il tutto. L’imputato, difeso d’ufficio dall’avvocato Daniele Federici, è stato rintracciato in quanto titolare del conto corrente sul quale è stato versato l’acconto e tramite le ricerche su chi aveva messo l’annuncio, finendo sotto processo con l'accusa di truffa aggravata.