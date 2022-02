Controlli su camion e bus lungo le strade e negli autogrill: 82 i mezzi fermati, 50 le violazioni contestate

È entrata in azione anche la polizia stradale di Perugia lungo le principali arterie autostradali e negli autogrill della provincia nell'ambito dell'operazione 'Truck & Bus', coordinata da Roadpol (network delle polizie europee). Un'iniziativa che ha rafforzato i controlli di vigilanza dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale che straniera.

Gli agenti hanno effettuato verifiche su 76 mezzi pesanti e 6 autobus e hanno contestato 50 violazioni di cui: 4 per il superamento del limite di velocità, 11 relative al cronotachigrafo, 1 per trasporto merci pericolose, 6 per inefficienze tecniche, 7 per documenti dei veicoli e di trasporto e 21 altre infrazioni.

La campagna di controlli ha avuto luogo in tutti i Paesi della Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali.

L’ottimo risultato raggiunto anche a livello nazionale, è stato apprezzato dai vertici di Roadpol a livello europeo, la cui considerazione verso la Polizia di Stato italiana è testimoniata dalla scelta di Cremona come sede, dal prossimo 21 marzo, di Roadpol Masterclass 2022. Si tratta di un meeting a cui parteciperanno 56 ufficiali appartenenti alle polizie stradali di 28 stati europei, allargata ad osservatori provenienti da Dubai, ove saranno affrontate tecniche sui controlli ai mezzi pesanti.