Non può entrare nei locali a Perugia, la Polizia lo trova in un bar: denunciato

Lesioni, rissa, tentato omicidio e rapina. Sono i reati per i quali è stato denunciato un cittadino sudamericano di 36 anni trovato all'interno di un bar dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia.

L'uomo, è risultato destinatario anche in un provvedimento del questore di Perugia che gli fa divieto di accesso urbano ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento della provincia, nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze.

La scorsa notte, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno effettuato un’attività dedicata al monitoraggio degli esercizi commerciali.

Il 36enne, infatti, lo scorso maggio, si era reso responsabile, in pieno centro storico, di un’aggressione nei confronti di un'altra persona che era stata colpita con tre coltellate dal cittadino peruviano. In quella occasione era stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante e condotto presso il carcere di Perugia Capanne.

Essendo stato trovato all’interno di un bar di Perugia, in violazione dell'ordine del questore, gli agenti lo hanno portato in Qeustura e poi denunciato per il reato di inottemperanza al divieto di accesso negli esercizi pubblici.