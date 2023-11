Trovato in una "zona di spaccio" con sette dosi di marijuana: condannato

Aveva 38 grammi di marijuana in tasca, ma niente per confezionare le dosi, però non è mai stato segnalato come assuntore e stazionava in una “zona di spaccio”, quindi la condanna per possesso ai fini di spaccio è corretta. La Corte d’appello di Perugia dovrà rivedere solo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

L’uomo, un nigeriano di 36 anni, è stato condannato a 1 anno di reclusione e 2mila euro di multa per la detenzione di circa 38 grammi di marijuana. Secondo i giudici che hanno deciso sul caso, è apparsa “significativa” che la quantità corrispondesse a “sette dosi medie singole” e “la presenza dell'imputato in una ‘zona di spaccio’, come tale, tuttavia, frequentata anche da assuntori”. Il fatto di non aver trovato l’uomo in possesso di “materiale di confezionamento, di strumenti da taglio e di denaro” non è un elemento per l’innocenza dell’imputato. Mentre è stato valutato per la condanna il fatto che l’uomo non è mai stato segnalato come assuntore, non potendo così far valere il possesso per uso personale.

La Cassazione ha annullato la sentenza “limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia”.