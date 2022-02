Oggi residente in Germania e informato dal suo legale dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso a suo carico dalla Procura di Perugia, l'uomo si è costituito presso la caserma dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli, con i militari che lo hanno così condotto presso il carcere perugino di Capanne.

Più di tre anni di reclusione e 18mila euro da pagare. Questa la pena che dovrà espiare un uomo tratto in arresto nel 2020 dopo essere stato trovato in possesso di sei chilogrammi di cocaina.

L'uomo, che era stato arrestato nel 2020, si è costituito presso la caserma dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli: per lui oltre tre anni di reclusione e 18mila euro da pagare

Trovato in possesso di 6 chili di cocaina: residente in Germania, si costituisce ad Assisi e finisce in carcere