Trovato a rubare, accusato anche ad aggressione e "armato": non farà un giorno di carcere, pena sospesa e multa

Furto con scasso, aggrediti agenti e armi sia da scasso che di offesa in suo possesso. Nonostante tanti reati contestati e il suo raid notturno in un ristorante di Assisi il ladro, un romeno 50enne, è stato condannato per direttissima ad un anno di reclusione ma con pena sospesa. Ovvero zero giorni di carcere, neanche di domiciliari. Questo è il responso del processo per direttissima con rito abbreviato dove è stata prevista una sanzione di 400 euro. La Polizia di Assisi, a seguito di chiamata al numero di emergenza, è intervenuta per un furto consumato all’interno di un’attività commerciale.

La titolare si era allarmata quando, dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, aveva notato una persona travisata all’interno del suo ristorante. Il ladro era entrato da una finestra latelare dopo averla scassinata. Alla vista della Polizia il ladro è fuggito in direzione di un boschetto. Raggiunto dai poliziotti si è ribellato colpendo con calci e pugni ma alla fine è stato ammanettato e portato in Commissariato. I reati di furto aggravato, resistenza, lesioni, possesso di arnesi atti allo scasso e rifiuto di fornire le generalità.