Controlli a Fontivegge, denunciata per il possesso di un coltello

Gli agenti della Questura di Perugia hanno fermato un nigeriano di 29 anni e un'argentina di 33 anni, gravata da un avviso orale del Questore, dopo che avevano provato ad allontanarsi una volta vista la pattuglia.

Gli agenti li hanno sottoposti a perquisizione e il 29enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente mentre la 32enne di un coltello multiuso del quale non è stata in grado di motivare il possesso.

La donna è stata denuncianta per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre l'uomo è stato multato per violazione delle norme sugli stupefacenti.